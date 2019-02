Kalbe (Milde)

Lauter Fernseher: Mann hört Nachbarn und Einsatzkräfte nicht

17.02.2019, 12:40 Uhr | dpa

Weil er wegen eines lauten Fernsehers nicht auf Klingeln und Klopfen an seiner Wohnungstür reagierte, hat ein Mann in Kalbe einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. Nachbarn riefen am Samstag die Beamten, weil sie sich Sorgen um den Gesundheitszustand des Mittfünfzigers machten, wie die Polizei im Altmarkkreis Salzwedel am Sonntag mitteilte. Die Nachbarn hatten den Mann seit Tagen nicht gesehen und hörten nur den lauten Fernseher in seiner Wohnung.

Feuerwehrleute setzten ein Fahrzeug mit Drehleiter ein, um durch das Küchenfenster in die Wohnung zu gelangen. Dort seien sie auf den quietschfidelen Bewohner gestoßen. Er habe so gebannt das Fernsehprogramm verfolgt, dass er alles Klingeln und Klopfen von Nachbarn und Rettungskräften überhörte. Die Beamten legten dem Mann nahe, "seine Fernseh-Gewohnheiten im Sinne einer friedlichen und sorgenfreien Nachbarschaft zu überdenken", wie es in der Mitteilung weiter hieß.