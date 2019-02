Stuttgart

Lehrer kündigen Warnstreiks in badischen Schulen an

17.02.2019, 12:56 Uhr | dpa

Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Länder hat die Lehrergewerkschaft GEW für die kommende Woche Warnstreiks in badischen Schulen angekündigt. Man werde in den nächsten beiden Wochen die Aktionen ausweiten und tarifbeschäftigte, angestellte Mitglieder an den Schulen, Hochschulen und Unis zu Streiks aufrufen, sagte ein Sprecher am Sonntag. Den Auftakt machen seinen Angaben zufolge am Dienstag (19.2.) Beschäftigte in Karlsruhe, Baden-Baden und Rastatt sowie den Landkreisen drumherum. Am Donnerstag (21.2.) folgen dann die Beschäftigten in ganz Südbaden. Weitere Warnstreiks seien anschließend für Württemberg und Nordbaden geplant.

Mit den Protesten wollen die Beschäftigten Druck auf die Verhandlungen im öffentlichen Dienst ausüben. Die Gewerkschaften fordern für sie sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat, sowie zusätzlich 300 Euro für die Pflegebeschäftigten. Die Länder weisen die Forderungen als überzogen zurück. Die Verhandlungen mit den Ländern sollen am 28. Februar und 1. März weitergehen. Bei der Tarifrunde 2019 für den öffentlichen Dienst der Länder geht es laut GEW um allgemeine Lohnerhöhungen für rund eine Million Tarifbeschäftigte bundesweit.