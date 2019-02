Freiburg im Breisgau

Ausfallzeit von Freiburgs Kapitän Frantz ungewiss

17.02.2019, 13:02 Uhr | dpa

Die Ausfallzeit von Freiburgs Mittelfeldspieler Mike Frantz ist nach dem üblen Foul von Schalkes Suat Serdar noch ungewiss. Untersuchungen müssten noch genauer Aufschluss über die Verletzung geben, sagte ein Sprecher des badischen Fußball-Bundesligisten SC Freiburg am Sonntag. Vorerst werde von einer Prellung am Knie ausgegangen. Kapitän Frantz war beim 0:0 der Freiburger auf Schalke am Samstag nach der Halbzeit ausgewechselt worden, Serdar hatte die Rote Karte kassiert.