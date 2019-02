Halle (Saale)

Kulturminister gratuliert Berlinale-Gewinner aus Halle

17.02.2019, 13:41 Uhr | dpa

Der Kurzfilm "Umbra" der halleschen Produktionsfirma Rosenpictures hat bei der Berlinale in Berlin den Goldenen Bären für den besten Kurzfilm gewonnen. Kulturminister Rainer Robra (CDU) gratulierte den Filmemachern Florian Fischer und Johannes Krell. Die Auszeichnung sei auch ein Zeichen für die gute Filmförderung in Sachsen-Anhalt.

"Wenn man so will, ist es auch eine verdiente Anerkennung für das System Halle der kulturellen Medienförderung und des Engagements Vieler" sagte Robra. Er verwies auf die Filmförderung "Wagemutig" über die Kunststiftung, Meisterklassen bei der Werkleitz Gesellschaft in Halle und die Mitteldeutsche Medienförderung (MDM).

Fischer und Krell beschreiben "Umbra" als experimentellen Dokumentarfilm. Flirrendes Licht, das Rauschen der Blätter und Spiegelungen im Wasser fügen sich aus Sicht der Produktionsfirma zu einer "filmischen Meditation über die An- und Abwesenheit der Dinge" zusammen. Gedreht wurde unter anderem im Harz.