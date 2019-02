Erfurt

Einheitliche dienstliche Mailadressen für Lehrer

17.02.2019, 14:57 Uhr | dpa

Um die Kommunikation zwischen Lehrern und Eltern zu regeln, plant Thüringen einheitliche dienstliche Mailadressen für Lehrer im Freistaat. Derzeit werde eine europaweite Ausschreibung für die Bereitstellung und Wartung der Serverkapazitäten für die rund 18 000 erforderlichen Mailadressen vorbereitet, sagte der Sprecher des Bildungsministeriums, Frank Schenker, der Deutschen Presse-Agentur. Derzeit gebe es an den Schulen verschiedene Einzellösungen. "Diese Uneinheitlichkeit soll mit dem zentralen Angebot durch das Land beendet werden", so Schenker.

Zur Kommunikation zwischen Lehrern und Eltern gibt es im Freistaat derzeit lediglich die Vorgabe, dass personenbezogene Daten nur verschlüsselt übermittelt werden dürfen. Abgesehen davon gebe es aber Empfehlungen, so Schenker - etwa jene, wegen datenschutzrechtlicher Bedenken nicht über WhatsApp zu kommunizieren.

Die Kommunikation zwischen Lehrern und Eltern über WhatsApp fällt in Deutschland häufig in eine Grauzone. Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab, haben manche Bundesländer den Lehrkräften untersagt, dienstliche Nachrichten über den Messengerdienst auszutauschen.

Was den Datenschutz angeht, ist WhatsApp unter Fachleuten umstritten. Der Messengerdienst, der zum Facebook-Konzern gehört, steht vor allem wegen der Übertragung der Adressbuchdaten aus dem Smartphone auf Server in den USA in der Kritik.