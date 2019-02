Rostock

Polizei erwischt Jugendliche beim S-Bahnsurfen in Rostock

17.02.2019, 15:08 Uhr | dpa

Drei Jugendliche sind am Samstag in Rostock von der Polizei beim S-Bahnsurfen erwischt worden. Die 14- und 15-Jährigen seien bei einer S-Bahn außerhalb des Zuges von der Station Evershagen bis Bramow und dann bei einer anderen S-Bahn weiter in Richtung des Rostocker Hauptbahnhofs mitgefahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach gelang es den Jugendlichen zunächst zu flüchten, bevor sie an der S-Bahnstation Holbeinplatz von der Polizei gefasst wurden. Die drei waren den Angaben zufolge alkoholisiert und hatten zuvor an der S-Bahnhaltestelle Bramow einen Mülleimereinsatz auf die Gleise geworfen.