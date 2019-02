Hamburg

Hallenhockey-Europacups: Alster-Damen und UHC-Herren Dritte

17.02.2019, 15:16 Uhr | dpa

Die Hockey-Damen vom Club an der Alster Hamburg haben sich beim Hallen-Europapokal in Hamburg den dritten Platz gesichert. Das Team von Trainer Jens George gewann am Sonntag vor rund 500 Zuschauern in der Hansestadt das kleine Finale 7:0 (6:0) gegen den Club de Campo Madrid. Beim parallel in Wien ausgespielten Europacup der Herren wurde der Uhlenhorster HC Hamburg ebenfalls Dritter durch ein 8:6 (3:2) gegen Dinamo Stoitel Ekaterinburg.

Für Alsters Damen war es ein versöhnlicher Abschluss vor heimischen Publikum. "Ich habe nach dem verlorenen Halbfinale eine sehr lange Ansprache gehalten, die hat offenbar gefruchtet", sagte George. Der Coach räumte allerdings ein, dass sich das Fehlen von vier für die DHB-Auswahlteams abgestellte Nationalspielerinnen bemerkbar gemacht habe. "Gerade beim Stoppen unserer Ecken hat sich das gezeigt."