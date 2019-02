Detmold

Polizei stoppt flammenden Sattelzug

17.02.2019, 15:16 Uhr | dpa

Mit offenen Flammen hinter seinem Führerhaus ist am Wochenende ein Sattelzugfahrer in Detmold unterwegs gewesen. Glücklicherweise fuhr er am Samstag ausgerechnet einer Zivilstreife der Polizei entgegen, die den Ahnungslosen gerade noch rechtzeitig stoppen konnte. "Der Fahrer konnte sich in Sicherheit bringen und die Flammen schlugen sodann schnell auf die Fahrerkabine und den Sattelauflieger über", berichtete die Polizei Lippe am Sonntag. Am Sattelzug entstand Totalschaden. Als Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen.