Düsseldorf

Brennende Recyclingmaschine am Hafen: hoher Sachschaden

17.02.2019, 15:22 Uhr | dpa

Eine brennende Recyclingmaschine hat am Düsseldorfer Hafen einen hohen Sachschaden verursacht. Dieser liege im unteren sechsstelligen Bereich, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Die Recyclinganlage und angrenzende Förderbänder hatten am Samstag Feuer gefangen. Rund 15 Meter der insgesamt 50 Meter langen Maschine brannten laut Feuerwehr lichterloh. Nach zehn Minuten hatten Einsatzkräfte die Flammen aber schon wieder gelöscht. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.