Eiterfeld

Jugendliche in Opas Auto unterwegs: Unfall

17.02.2019, 15:59 Uhr | dpa

Zwei Jugendliche sind bei Eiterfeld (Landkreis Fulda) mit einem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Einer der beiden 16-Jährigen hatte sich das Fahrzeug seines Opas genommen, teilte die Polizei mit. Er sei am Sonntag auch betrunken gewesen und habe einen Atemalkoholwert von etwa einem Promille gehabt. Die beiden seien in einer Kurve von der Straße abgekommen. Wie der 16-Jährige, der in seinem Alter kein Auto fahren darf, an die Schlüssel seines Opas kam, war zunächst unklar. Das Fahrzeug hat Totalschaden.