Frankfurt am Main

Mann in der Frankfurter Innenstadt mit Messer verletzt

17.02.2019, 15:59 Uhr | dpa

Bei einer Messerstecherei ist ein 22 Jahre alter Mann in der Frankfurter Innenstadt verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es am frühen Samstagmorgen zu einer Auseinandersetzung zwischen etwa acht Menschen. Dabei wurde der 22-Jährige getroffen. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden, Lebensgefahr bestehe nicht. Er hat das Krankenhaus entgegen ärztlichen Rat inzwischen wieder verlassen.

Bereits kurze Zeit nach der Tat hatte sich am Samstag ein 19-Jähriger über den Notruf bei der Polizei gemeldet, hieß es. Er habe angegeben, jemanden mit einem Messer verletzt zu haben und bat um seine Festnahme. Diese sei wenig später erfolgt. Die Hintergründe und der genaue Geschehensverlauf sind laut Polizei zurzeit noch völlig unklar. Die Ermittlungen dauern an.