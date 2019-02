Berlin

Eastside gewinnt 6:0 gegen Anröchte

17.02.2019, 16:00 Uhr | dpa

Die Tischtennis-Damen des ttc berlin eastside sind auf bestem Weg zur direkten Qualifikation für das Playoff-Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft. Am 11. von 14 Bundesliga-Spieltagen besiegte der Tabellenführer TTK Anröchte souverän mit 6:0. Damit fehlt dem viermaligen Deutschen Meister, der im Vorjahr nach gravierenden personellen Problemen von DJK Kolbermoor abgelöst wurde, nur noch ein Sieg, um ohne vorgeschaltetes Viertelfinale unter die Top 4 zu ziehen.

Nach dem klaren Erfolg gegen die Ostwestfalinnen hat der ttc 20:2 Punkte auf dem Konto und führt das aktuelle Ranking vor Bad Driburg (15:7) und Kolbermoor (13:7) an. Die Berlinerinnen haben in der Meisterschaft bislang keine Partie verloren und lediglich zwei Remis auf dem Konto.

Anröchte trat in der Hauptstadt ersatzgeschwächt an und hatte schon nach den Doppeln 0:2-Rückstand. Auch in den Einzeln bestätigte der Gastgeber seine Dominanz. Das nächste Liga-Match bestreitet eastside am 24. Februar bei Meister und Poklagewinner Kolbermoor.