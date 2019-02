München

Münchner bei Sicherheitskonferenz "besonnen und geduldig"

17.02.2019, 16:19 Uhr | dpa

Mit dem Ende der Sicherheitskonferenz in München hat die Polizei die vielen Sperren in der Innenstadt abgebaut. Rund um das Tagungshotel am Promenadeplatz trugen Beamte am Sonntagnachmittag Absperrgitter weg und gaben die Straßen wieder frei.

Am letzten Tag des dreitägigen Spitzentreffens von Staats- und Regierungsvertretern aus aller Welt waren rund 1000 Polizisten im Einsatz. Über alle Tage waren es rund 4400 Beamte. Die Polizei bedankte sich bei den Bürgern in München, die die vielen Sperren und das große Polizeiaufgebot "besonnen und geduldig hingenommen hatten", sagte ein Sprecher.