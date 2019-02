Berlin

Berlin Volleys setzen sich im "kleinen Derby" souverän durch

17.02.2019, 16:31 Uhr | dpa

Die Berlin Volleys haben ihren Aufwärtstrend in der Volleyball-Bundesliga bestätigt. Im kleinen Stadtderby gegen das Nachwuchsteam VC Olympia setzte sich der deutsche Meister am Sonntag ohne allzu viel Mühe mit 3:0 (25:14, 25:18, 25:15) durch. Vor 1254 Zuschauern im Sportforum Hohenschönhausen bestimmten die BR Volleys das Geschehen gegen den Tabellenletzten deutlich, ohne aber vollends zu überzeugen. Im Heimspiel gegen Spitzenreiter Alpenvolleys Haching am Mittwoch wird sich die Mannschaft von Trainer Cedric Enard erheblich steigern müssen.

Die BR Volleys verschafften sich schon zur ersten Technischen Auszeit nach einem erfolgreichen Angriff des Franzosen Samuele Tuia eine komfortable 8:3-Führung, die sie in der Folgzeit kontinuierlich ausbauten.

Im zweiten Satz fiel die Vorentscheidung, als Linus Weber für seine Mannschaft mit zwei wuchtigen Assen in Folge einen 20:15-Vorsprung herausholte. Der 19-jährige Weber besitzt ein Doppelspielrecht. Demnach könnte er auch beim VCO eingesetzt werden, stand aber im Derby bei den BR Volleys in allen drei Sätzen auf dem Feld.

Die Volleys hielten auch danach den Druck auf den Gegner hoch. Moritz Reichert beendete gleich mit Verwandlung des ersten Matchballs das ungleiche Duell nach nur 67 Spielminuten.