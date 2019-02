Fluorn-Winzeln

Unbekannte sprengen Wohnwagen

17.02.2019, 16:32 Uhr | dpa

Mit einem bisher unbekannten Sprengmittel haben Unbekannte im Schwarzwald einen Wohnwagen gesprengt. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag gelang es den Tätern, das Gemisch von außen in den an einem Schuppen stehenden Wohnwagen zu befördern und dort zu Detonation zu bringen. Der Wohnwagen wurde bei der Tat nahe der Gemeinde Fluorn-Winzeln (Kreis Rottweil) völlig zerstört. Die Hülle sei vom Druck förmlich aufgeblasen worden. Menschen waren nicht in Gefahr. Der Schaden wurde auf 4500 Euro geschätzt. Die Hintergründe sind unklar, ein Zusammenhang mit der Sprengung eines Kleidercontainers Ende Januar im Ort sei aber nicht auszuschließen.