Mann schlägt 53-Jährigen nach Missverständnis Zahn raus

17.02.2019, 16:40 Uhr | dpa

Sie dachten, er würde eine Frau belästigen, dabei war er nur mit seiner Tochter unterwegs: Ein 28 Jahre alter Mann hat in einer Gaststätte in Hardegsen im Landkreis Northeim aus einem Missverständnis heraus einem 53-Jährigen einen Zahn rausgeschlagen. Zunächst forderte ein anderer Mann den 53-Jährigen dazu auf, "die Frau in Ruhe zu lassen", wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei der Frau handelte es sich aber um die 17-jährige Tochter des 53-Jährigen. Daraus entstand ein Gerangel, bei dem der 28-Jährige plötzlich hinzukam und dem Vater ins Gesicht schlug. Der 28-Jährige muss sich wegen Körperverletzung verantworten.