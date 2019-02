Potsdam

Linke: Proschim und Welzow nicht abbaggern

17.02.2019, 17:30 Uhr | dpa

Die Linken im Landtag habe eine rasche Entscheidung gegen eine Abbaggerung von Proschim und von weiteren Teilen der Stadt Welzow (beide Spree-Neiße) gefordert. In dem Bericht der Braunkohlekommission fehlten konkrete Aussagen zur möglichen Weiterführung des Tagebaus Welzow Süd in das Teilfeld II, obwohl dieser energiepolitisch nicht mehr notwendig sei, kritisierte die Fraktion in Potsdam am Sonntag nach einer Klausur.

Die Braunkohlekommission hatte im Januar einen Bericht mit Handlungsempfehlungen für einen Ausstieg aus der Braunkohleverstromung bis spätestens 2038 vorgelegt.