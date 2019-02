Leverkusen

Fortuna Düsseldorf wahrscheinlich länger ohne Jean Zimmer

17.02.2019, 20:46 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf muss wahrscheinlich längere Zeit auf Jean Zimmer verzichten. "Er hat sich eventuell ein Außenband gerissen", sagte Trainer Friedhelm Funkel nach der 0:2 (0:1)-Niederlage des Aufsteigers am Sonntag bei Bayer Leverkusen. Defensivspieler Zimmer musste in der 27. Minute ausgewechselt werden. "Das sah schon wirklich schlimm aus", erläuterte Funkel.

Bei Leverkusens Rechtsaußen Karim Bellarabi liegt nach Auskunft von Bayer-Chefcoach Peter Bosz eine Oberschenkelblessur vor. Für Bellarabi spielte von der 15. Minute an Lucas Alario. Ob Bellarabi in der Europa League am Donnerstag gegen FK Krasnodar auflaufen kann, ist noch nicht klar.