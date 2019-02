Magdeburg

Sachsen-Anhalt startet größte Ausschreibungsrunde für Lehrer

18.02.2019, 01:07 Uhr | dpa

Sachsen-Anhalt startet heute eine weitere Ausschreibungsrunde für neue Lehrer. Nach Angaben des Bildungsministeriums ist es die bislang größte Ausschreibung des Landes. Details zu den Zahlen stellt Bildungsminister Marco Tullner (CDU) um 13 Uhr in Magdeburg vor. Sachsen-Anhalt muss nach Expertenberechnungen jedes Jahr mehr als 700 neue Lehrer einstellen. Nur so lassen sich Altersabgänge und steigende Schülerzahlen kompensieren.

Allerdings konkurriert das Land bei der Suche nach neuen Pädagogen mit fast allen anderen Bundesländern. Die Personalsituation an den Schulen ist wegen des Lehrermangels seit langem angespannt. Bei der Nachwuchswerbung helfen soll auch eine neue Werbekampagne für den Lehrerberuf, für die Tullner am Montag den offiziellen Startschuss gibt. Der Slogan der Kampagne ist: "Ich rette jeden Tag ein Stück Welt als Lehrer in Sachsen-Anhalt."