Mainz

Minister Lewentz informiert über Sicherheit an Fastnacht

18.02.2019, 02:20 Uhr | dpa

Am Rosenmontag werden in der Fastnachtshochburg Mainz erneut hunderttausende Menschen erwartet. Große Umzüge gibt es auch in Koblenz, Trier und Ludwigshafen. Innenminister Roger Lewentz (SPD) will heute in Mainz über die Sicherheit bei solchen Großveranstaltungen informieren. Für Lastwagen ist die Mainzer Innenstadt am Rosenmontag erneut tabu - von 8.00 bis 19.00 Uhr. Die Polizei will zusammen mit dem Veranstalter bei einem gesonderten Termin das Thema Sicherheit vorstellen.

Einsatzkräfte hatten in der Landeshauptstadt im vergangenen Jahr gute Erfahrungen damit gemacht, frühzeitig auf mögliche Störer zuzugehen und im Vorfeld Aufenthalts- und Betretungsverbote auszusprechen.