Hamburg

Urteil erwartet: Prozess um Vergewaltigung nach K.o.-Tropfen

18.02.2019, 02:32 Uhr | dpa

In einem Prozess um eine Vergewaltigung mit Hilfe von K.o.-Tropfen wird heute das Urteil des Landgerichts Hamburg erwartet. Angeklagt ist ein 60-jähriger Deutscher. Der Ingenieur soll eine junge Frau am 17. Juli vergangenen Jahres durch ein präpariertes Getränk wehrlos gemacht und sie anschließend missbraucht haben. Die damals 19-Jährige hatte nach Angaben eines Gerichtssprechers per Kleinanzeige im Internet einen Job gesucht. Der Angeklagte soll ihr eine Stelle als Bürokraft angeboten haben.

Bei den K.o.-Tropfen handelte es sich laut Staatsanwaltschaft um 1,4-Butandiol. Die Substanz verwandelt sich im menschlichen Körper in eine Droge, die in niedriger Dosis berauschend wirkt, in höherer Dosis aber apathisch macht. Die Anklage lautet auf Vergewaltigung und gefährliche Körperverletzung durch Beibringung von Gift. Das Gericht hatte die Öffentlichkeit nach der Verlesung der Anklage am 26. Oktober vom Prozess ausgeschlossen. Inwieweit Zuschauer zur Verkündung des Urteils zugelassen werden, ist noch unklar.