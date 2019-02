Hannover

Feuerwehr rettet 86-Jährige mit Leiter aus brennendem Haus

18.02.2019, 05:26 Uhr | dpa

Die Feuerwehr in Hannover hat eine 86 Jahre alte Frau mit Hilfe einer Drehleiter aus einem brennenden Haus gerettet. Die Frau sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Eine vierköpfige Familie konnte sich selbst aus dem Haus retten und wurde vom Rettungsdienst betreut, alle vier Familienmitglieder blieben unverletzt. Der Brand war am Sonntagnachmittag im Dachgeschoss des Hauses ausgebrochen, nach Angaben der Feuerwehr schlugen die Flammen aus dem Gebäude. Die 86-Jährige machte an einem Fenster im zweiten Stock auf sich aufmerksam. Da der Weg über das Treppenhaus versperrt war, wurde sie per Drehleiter gerettet.