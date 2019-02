Magdeburg

Toter bei Feuer in Magdeburg

18.02.2019, 05:35 Uhr | dpa

Bei einem Wohnungsbrand in Magdeburg ist ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, fanden die Löschkräfte in der Nacht zum Montag eine leblose Person in einer Wohnung im Erdgeschoss. Das Opfer starb wenig später an der Einsatzstelle. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar.