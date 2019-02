Mainz

Tausende Jugendliche machen Berufsvorbereitungsjahr Sprache

18.02.2019, 06:43 Uhr | dpa

Tausende zugewanderte Jugendliche absolvieren an rheinland-pfälzischen Berufsschulen das sogenannte Berufsvorbereitungsjahr Sprache (BVJ-S). Ende des Schuljahres 2017/18 waren es laut Bildungsministerium in Mainz landesweit 1645 Schüler in 106 Kursen. Im Schuljahr davor waren gar 2227 Schüler in 131 Kursen gezählt worden. Der jüngste Rückgang sei auf die sinkende Zahl an Zugewanderten zurückzuführen, erklärte ein Ministeriumssprecher. Gestartet war das Angebot 2015 mit 560 Schülern in 34 Kursen. Damals existierten parallel noch Deutsch-Intensivkurze in Berufsschulen. Die gibt es inzwischen nur noch an allgemeinbildenden Schulen.

Grundsätzlich richtet sich das BVJ-S-Angebot an zugewanderte Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren ohne Schulabschluss, wie aus einer Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage aus der FDP-Fraktion hervorgeht. Es sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, um anschließend etwa eine Berufsreife zu erlangen oder in eine duale Ausbildung zu kommen. Im Vordergrund steht das Deutschlernen, Ziel ist das Niveau B1 nach dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen. Erreicht ist das, wenn etwa in einer Unterhaltung die wichtigsten Punkte verstanden werden, sofern es um vertraute Dinge wie beispielsweise aus Arbeit, Schule, Freizeit geht, oder wenn man selbst über Erfahrungen und Ereignisse berichten kann.

Flankiert wird der bis zu 20 Unterrichtsstunden pro Woche umfassende Sprachunterricht von allgemeinbildendem Unterricht - etwa in Deutsch, Englisch oder Mathematik - sowie dem Erlernen berufsorientierter Kompetenzen. Die genaue Stundentafel richtet sich nach den Fähigkeiten der einzelnen Schüler. Ein BVJ-S kann dem Ministerium zufolge bei Bedarf auch mehrmals absolviert werden. Für etwas ältere Zugewanderte zwischen 18 und 25 Jahren gibt es seit dem Schuljahr 2018/2019 zudem noch das Berufsvorbereitungsjahr für Erwachsene.