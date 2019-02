Frankfurt (Oder)

Warnstreik im Klinikum Frankfurt (Oder) begonnen

18.02.2019, 08:05 Uhr | dpa

Beschäftigte des Klinikums in Frankfurt (Oder) sind am Montag in einen Warnstreik getreten. Unter anderem wurden das OP-Pflegepersonal, Mitarbeiter der Radiologie, der Physio- und Ergotherapie sowie Psychologinnen und Psychologen aufgerufen, ihre Arbeit in der Zeit zwischen 6 bis 22 Uhr niederzulegen, wie ein Sprecher von Verdi am Montag mitteilte. Zwischen 8 und 9 Uhr seien alle übrigen Beschäftigten aufgefordert, sich für eine Stunde am Warnstreik zu beteiligen.

Ein Notdienst sei eingerichtet. Alle geplanten Operationen seien bereits am Freitag abgesagt worden, nur Notoperationen würden gemacht, sagte der Verdi-Sprecher. Bei einer Kundgebung vor dem Parkhaus der Klinik (8.00 Uhr) werden zwischen 300 bis 400 Teilnehmer erwartet.

Die Gewerkschaft forderte bereits im vergangenen Jahr eine Entgelterhöhung um 9,6 Prozent, dabei mindestens 230 Euro monatlich. Im August 2018 wurden in einem ersten Schritt die Entgelte bereits um zwei Prozent erhöht. Nun fordert Verdi ab Januar die restlichen 7,6 Prozent Erhöhung. Die nächste Tarifverhandlung ist für den 26. Februar in Frankfurt (Oder) geplant.