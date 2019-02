Velbert

83-jährige Autofahrerin kollidiert mit Motorradfahrer

18.02.2019, 08:31 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 48 Jahre alter Motorradfahrer in Velbert im Kreis Mettmann schwer verletzt worden. Laut Polizeibericht übersah eine 83 Jahre alte Autofahrerin am Sonntag beim Linksabbiegen den ihr entgegenkommenden Motorradfahrer. Die Fahrzeuge prallten zusammen und der 48-Jährige stürzte. Mit schweren Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nach Polizeiangaben nicht.