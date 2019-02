Düsseldorf

Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsaufschwung schwächt sich ab

18.02.2019, 11:04 Uhr | dpa

Nordrhein-Westfalens Wirtschaft wächst schwächer als zuvor. Nach einem Plus von 1,4 Prozent 2018 werde die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr wohl nur um 1,1 Prozent nach oben klettern, sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Montag in Düsseldorf. Dabei bezog er sich auf ein Gutachten des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung.

Die Wirtschaftsleistung im Bund entwickelt sich derzeit ähnlich. Für 2017 hatten die Experten noch ein Plus von 2,4 Prozent für NRW errechnet. Als Gründe für das schwächere Wachstum nannte Pinkwart unter anderem Unsicherheiten durch den anstehenden Brexit und Verwerfungen im Welthandel.