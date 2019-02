Berlin

Dardai beendet Frust-Thema Bremen

18.02.2019, 12:10 Uhr | dpa

Mit dem ersten Training in dieser Woche ist für Hertha-Trainer Pal Dardai das bittere Last-Minute-Remis gegen Werder Bremen abgehakt. "Die Punkte sind weg, da musst du bei Bayern etwas machen", erklärte der Ungar. Nach dem freien Tag am Montag starten die Profis des Berliner Fußball-Bundesligisten am Dienstag (14.30 Uhr) im Olympiapark in die Vorbereitung auf die nächste schwere Meisterschaftspartie beim deutschen Rekordmeister in München. Das Hinspiel hatten die Berliner mit 2:0 gewonnen.

Dardai setzt auf einen weiteren Lerneffekt bei seinen Spielern. "So ein Spiel muss man Hause bringen. Wir haben Einwurf und noch eine Minute zu spielen", erklärte der Ungar nochmals zur verpassten Siegchance beim 1:1 gegen Bremen. "Wir haben es in der zweiten Halbzeit leider nach Balleroberung nicht geschafft, uns zu entlasten und Konter mit Vollspeed bis zum Ende auszuspielen", bemerkte Dardai. Bremens Oldie Claudio Pizarro hatte mit einem Freistoß in der sechsten Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleich markiert.

Herthas Mittelfeldspieler Arne Maier, Mathew Leckie und Javairo Dilrosun werden in dieser Woche nach Verletzungspausen im Teamtraining zurückerwartet. Verteidiger Jordan Torunarigha, der sich gegen Bremen erneut eine Fußverletzung zugezogen hatte, wurde zunächst intensiv untersucht. Sein Mitwirken am Samstag (15.30 Uhr) in München ist unwahrscheinlich. Kapitän Vedad Ibisevic ist gesperrt. Der Angreifer hatte gegen Werder als Ersatzspieler nach einer verbalen Auseinandersetzung an der Außenlinie seine fünfte Gelbe Karte kassiert. Hertha ist derzeit mit 32 Punkten Tabellenneunter.