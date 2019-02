Erfurt

Ex-Beamtin soll Land um mehr als 200 000 Euro gebracht haben

18.02.2019, 13:46 Uhr | dpa

Eine Bronzestatue der Justitia steht in Frankfurt am Main. Foto: Arne Dedert/Archiv (Quelle: dpa)

Eine ehemalige Justizbeamtin soll über mehrere Jahre insgesamt mehr als 200 000 Euro aus der Kasse des Amtsgerichts Gotha für sich abgezweigt haben. Zu Prozessbeginn am Montag habe sich die Frau vor dem Landgericht Erfurt über ihren Verteidiger im Sinne der Anklage geständig gezeigt, teilte ein Behördensprecher mit.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihr unter anderem Untreue in besonders schwerem Fall vor. Die 62 Jahre alte Frau soll von Juli 2012 bis Dezember 2016 Tageseinnahmen nicht vollständig verbucht und den Überschuss so in die eigene Tasche gesteckt haben. Die Masche sei schließlich aufgeflogen, als bei einer Zahlung eine kleine Unregelmäßigkeit entdeckt wurde, sagte der Gerichtssprecher. Bei der Verhandlung am Montag habe die Angeklagte über ihren Verteidiger eine Schadenswiedergutmachung in Höhe des bekannten Betrags zugesagt.

Weitere Verhandlungstermine sind bisher am 19. und am 22. Februar geplant. Dabei sollen unter anderem Zeugen gehört werden.