Itzehoe

Landesweite Kontrolle von Kurierfahrern und Paketboten

18.02.2019, 15:15 Uhr | dpa

Bei einer landesweiten Kontrolle von Kurierfahrern und Paketboten in Schleswig-Holstein hat jedes zweite Unternehmen nicht die gesetzlich vorgeschriebenen 9,19 Euro Mindestlohn bezahlt. Mitarbeiter der Hauptzollämter Kiel und Itzehoe hatten in vier Depots 76 Subunternehmer überprüft. Dabei wurde unter anderem kontrolliert, ob die Fahrer in Scheinselbstständigkeit tätig sind, wie der Zoll am Montag mitteilte.

Insgesamt wurden 41 Fälle des Verdachts von Mindestlohnunterschreitung registriert, und 29 Fälle des Verdachts von Sozialversicherungsbetrug. In fünf Fällen wurden Ausländer ohne erforderliche Arbeitsgenehmigung beschäftigt, und in 21 Fällen bestand der Verdacht auf Leistungsmissbrauch. In 29 Fällen wurden Beschäftigte nicht rechtzeitig der Rentenversicherung gemeldet.

Im Rahmen der Überprüfungen wurden außerdem drei Paketwagen wegen Überladung gestoppt und ein Führerschein beschlagnahmt. Die Ausländerbehörden stellten zwei zur Aufenthaltsermittlung ausgeschriebene Personen fest.

An der Kontrolle am 8. Februar waren insgesamt 109 Mitarbeiter von Zoll, Landespolizei und den Ausländerbehörden beteiligt. Sie war Teil einer bundesweiten Schwerpunktprüfung in der Branche.