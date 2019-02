Emden

Containerbergung nach "MSC Zoe"-Havarie startet

18.02.2019, 15:27 Uhr | dpa

Nach der Havarie des Containerschiffs "MSC Zoe" in der stürmischen Nordsee soll die Bergung von auf deutscher Seite georteten Containern und Ladungsteilen am Donnerstag beginnen. In dem Bereich habe das beauftragte Unternehmen 45 mögliche Container und 345 größere Ladungsteile auf dem Meeresgrund ausgemacht, sagte der stellvertretende Leiter des Havariekommandos, Dieter Schmidt, am Montag im Umweltausschuss des Landtags in Hannover. Das Schiff hatte nach letztem Stand 342 Container verloren. Der größte Teil der Ladung sei im niederländischen Bereich und nur 14 Prozent im deutschen Bereich geortet worden.