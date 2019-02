Mainz

Physiotherapeuten demonstrieren für kostenlose Ausbildung

18.02.2019, 16:48 Uhr | dpa

"Physiotherapie" steht an einer Glasscheibe in einem Krankenhaus. Foto: Armin Weigel/Archiv (Quelle: dpa)

Rund 200 Physiotherapeuten, Masseure und Fachkräfte für medizinische Fußpflege haben am Montag in Mainz die Abschaffung von Schulgeldern für ihre Ausbildung gefordert. Auf ihrem Protestzug durch die Stadt skandierten die Teilnehmer "Schuldgeldfreiheit" und "Inklusion". Sie trugen Transparente mit der Aufschrift "Ausbildung darf nichts kosten" oder "Landesfinanzierung jetzt". Zu der Demonstration aufgerufen hatte das Berufsförderungswerk Mainz (BfW), das Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam in Gesundheitsfachberufen ausbildet. Der Veranstalter zählte knapp 300 Teilnehmer.

Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium teilte mit, sich für den Erhalt der inklusiven Ausbildung einzusetzen. Dafür wolle man das BfW wie auch andere Physiotherapieschulen in die Krankenhausbetriebskostenfinanzierung integrieren.