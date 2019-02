Darmstadt

Darmstadt-Präsident äußert sich zu Trainerfrage

18.02.2019, 19:54 Uhr | dpa

Bei der Suche nach einem Nachfolger für den freigestellten Trainer Dirk Schuster will sich Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 nicht unter Druck setzen. "Wir lassen uns lieber zwei Tage mehr Zeit als zwei zu wenig", sagte Vereinspräsident Rüdiger Fritsch am Montagabend. Ob der neue Coach schon im Heimspiel am Samstag gegen Dynamo Dresden auf der Bank sitzen werde, sei offen.

Zum Anforderungsprofil erklärte Fritsch nur: "Wir suchen definitiv keinen Feuerwehrmann." Ansonsten verwies er auf den vom Sportkoordinator zum Sportlichen Leiter beförderten Carsten Wehlmann. Der wurde vom Präsidium mit der Trainersuche beauftragt. Wehlmann will sich am Dienstagvormittag äußern.

Nach nur einem Sieg aus den vergangenen zehn Spielen war Schuster am Montag freigestellt worden. Fritsch sagte, man habe vorab keine Verhandlungen mit möglichen Kandidaten geführt und mit der Suche nach einem neuen Trainer erst nach der Trennung von Schuster begonnen.