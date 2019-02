Schwäbisch Gmünd

Junger Rollstuhlfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

18.02.2019, 22:17 Uhr | dpa

Ein junger Rollstuhlfahrer ist an einem Fußgängerüberweg in Schwäbisch Gmünd von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Eine 48 Jahre alte Autofahrerin habe den Mann am Montagnachmittag übersehen, teilte die Polizei mit. Sie erfasste den 22-Jährigen mit ihrem Wagen. Der junge Mann wurde dabei aus seinem Rollstuhl geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.