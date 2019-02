Erfurt

Ministerin stellt Pläne für Integration von Behinderten vor

19.02.2019, 01:45 Uhr | dpa

Thüringens Sozialministerin Heike Werner (Linke) stellt heute Pläne vor, mit denen die Integration von Menschen mit Behinderung verbessert werden soll. Der Entwurf für ein neues Thüringer Gleichstellungsgesetz sieht nach Angaben eines Sprechers unter anderem vor, dass Kommunen Maßnahmen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung nicht mehr mit dem Verweis auf leere Kassen verzögern dürfen.

Zudem will Werner mit dem Gesetz den Thüringer Beauftragten für Menschen mit Behinderungen stärken: Dieser soll künftig vom Landtag gewählt werden. Momentan hat Joachim Leibiger diesen Posten inne. Mit dem Gesetzesentwurf will Thüringen Regelungen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, die sich aus der UN-Behindertenrechtskonvention ergeben, auf Landesebene umsetzen. Die Gesetzesnovelle hätte eigentlich schon in der vergangenen Legislaturperiode verabschiedet werden sollen, als CDU und SPD noch gemeinsam regierten.