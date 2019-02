Berlin

Warnstreik im öffentlichen Dienst: Jugendämter betroffen

19.02.2019, 02:06 Uhr | dpa

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen in Berlin weiter - wenn auch in kleinerem Stil. Die Gewerkschaft Verdi rief Beschäftigte in den Jugendämtern und Jugendfreizeiteinrichtungen - vor allem Sozialarbeiter - für heute zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Es soll eine Demonstration zum Dienstsitz des Finanzsenators Matthias Kollatz (SPD) geben.

Im laufenden Tarifstreit um mehr Gehalt hatten Tausende Beschäftigte - darunter Erzieher und Lehrer - mit einem großen Warnstreik in der Hauptstadt in der vergangenen Woche ein Zeichen an die Arbeitgeberseite gerichtet. Bundesweit gab es bereits vielerorts Warnstreiks.

Nach Gewerkschaftsangaben sind deutschlandweit rund 2,3 Millionen Beschäftigte der Länder von den Tarifergebnissen betroffen. Zu den Forderungen der Gewerkschafter zählen: Sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Darüber hinaus strukturelle Verbesserungen in der Eingruppierung. Die Länder, deren Verhandlungsführer Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) ist, halten das für nicht bezahlbar. Die dritte Tarifrunde ist am 28. Februar und 1. März geplant.