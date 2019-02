Bremen

Warnstreiks an Schulen in Bremen und Bremerhaven

19.02.2019, 02:40 Uhr | dpa

Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes will die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) heute in Bremen und Bremerhaven mit Warnstreiks an Schulen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die GEW rechnet mit 500 bis 600 Teilnehmern, darunter Lehrer, Schulsozialpädagogen und Verwaltungsangestellte. Betroffen seien zwei Schulen, je eine in Bremerhaven und in Bremen. Am Mittag (12.30 Uhr) ist auf dem Bremer Marktplatz eine Kundgebung geplant. Bisher hätten die Arbeitgeber kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt, bemängelte die GEW. Sie fordert sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Die nächste Verhandlungsrunde ist am 28. Februar in Potsdam.