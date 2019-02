Flensburg

Sexistische Werbung verbieten? Ausschuss berät Antrag

19.02.2019, 03:00 Uhr | dpa

Der Hauptausschuss der Stadt Flensburg entscheidet in seiner Sitzung heute über einen Antrag, der sexistische und diskriminierende Außenwerbung auf städtischen Flächen verbieten will. Die Verwaltung solle darauf achten, dass entsprechende Werbung auf öffentlichen Flächen, Gebäuden und Fahrzeugen der Stadt sowie ihrer Gesellschaften unterbleibe, heißt es in dem Antrag, der von Grünen, SPD, SSW und Linken gemeinsam eingebracht wird. Verträge sollen um eine Klausel ergänzt werden, die es der Stadt ermöglicht, Werbung, die nach bestimmten Kriterien als sexistisch identifiziert wird, abzuhängen. Die einbringenden Fraktionen stellen 10 der 16 Ausschussmitglieder.

Der Stadtrat entscheidet am Donnerstag über das Thema. In der Regel folgt er den Entscheidungen des Hauptausschusses. Flensburg könnte damit den Angaben zufolge die erste Stadt in Schleswig-Holstein werden, die sexistische Werbung auf ihren Flächen verbietet. Bundesweit haben bereits einige wenige Städte ähnliche Vorhaben beschlossen, darunter München, Bremen und Ulm.