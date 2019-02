Frankfurt am Main

Totschlagsversuch in Frankfurter Parkanlage: Prozessbeginn

19.02.2019, 03:33 Uhr | dpa

Weil er seinen Kontrahenten mit Schlägen und Tritten in einer Frankfurter Parkanlage lebensgefährlich verletzt haben soll, muss sich von heute an ein 32 Jahre alter Pole vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Die Anklage legt ihm versuchten Totschlag zur Last. Demnach soll der Angeklagte auch dann noch auf sein 63 Jahre altes Opfer eingeschlagen und -getreten haben, als der Mann bereits bewusstlos war. Der Gewaltattacke soll ein Streit zwischen den alkoholisierten Männern vorausgegangen sein. Die Schwurgerichtskammer hat bislang drei Verhandlungstage terminiert.