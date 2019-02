Mainz

Landesbeschäftigte treten in Warnstreik: Demo in Mainz

19.02.2019, 03:45 Uhr | dpa

Mit Warnstreiks wollen die Landesbeschäftigten in Rheinland-Pfalz heute den Druck im Tarifstreit für den öffentlichen Dienst der Länder erhöhen. Geplant ist auch ein Demonstrationszug ab 11.00 Uhr von der Neustadt bis zum zentralen Gutenbergplatz, wo um 12.00 Uhr eine Kundgebung sein soll. Dafür sind nach Angaben des Beamtenbundes dbb rund 1500 Teilnehmer angemeldet. "Wir gehen davon aus, dass wir darüber liegen werden", sagte Sprecher Malte Hestermann vom rheinland-pfälzischen Landesverband des dbb.

Beim Gros der Teilnehmer dürfte es sich laut dbb um Straßenwärter des Landesbetriebs Mobilität und um Mitarbeiter aus der Finanzverwaltung handeln. Aktionen sind am Dienstag auch in Schleswig-Holstein geplant. In der vergangenen Woche war es bereits zu Warnstreiks in mehreren anderen Bundesländern gekommen.

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die Beschäftigten der Länder außer Hessen sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Die Gegenseite hat die Forderungen zurückgewiesen. Die nächste Verhandlungsrunde ist am 28. Februar und 1. März in Potsdam.