Hamburg

App und Hotline der Stadtreinigung Hamburg ein voller Erfolg

19.02.2019, 06:15 Uhr | dpa

Sperrmüll liegt am Straßenrand. Foto: Monika Skolimowska/Archiv (Quelle: dpa)

Die überarbeitete App und die Hotline für das Melden von zugemüllten Straßen und Parks in Hamburg sind nach Ansicht der Stadtreinigung ein großer Erfolg. Dies legen Nutzungszahlen zu den verschiedenen Angeboten der Aktion "Sauberes Hamburg" nahe, wie die Stadtreinigung auf Nachfrage erklärte.

So seien 2018 insgesamt 63 070 Meldungen eingegangen. 33 095 kamen den Angaben zufolge über die App, 19 671 über die Hotline, 8973 über die Homepage und Mails sowie 1331 per Fax. Im Vergleich zu den 28 692 Meldungen im Jahr 2017 habe sich die Gesamtzahl in 2018 somit mehr als verdoppelt. Besonders erfreulich sei ein einzelner sogenannter "Power-User", über dessen E-Mail-Adresse 1758 wilde Ablagerungen gemeldet worden sind.

Die App ermöglicht es allen Bürgern, herrenlosen Sperrmüll oder andere Verschmutzungen zu fotografieren und anschließend zur Beseitigung direkt an die Stadtreinigung zu übermitteln. Ergänzend hierzu sind Meldungen ebenfalls telefonisch, über ein Kontaktformular auf der Website oder per Fax möglich.

Nach den Angaben eines Sprechers der Stadtreinigung ist vor allem die schnelle Beseitigung ein Hauptargument für die intensive Nutzung der Angebote: Demnach seien 70 Prozent aller gemeldeten Fälle innerhalb eines Arbeitstages entfernt worden.