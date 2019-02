Düsseldorf

Uhr tickt: Wie geht es weiter mit dem Islam-Schulunterricht?

19.02.2019, 06:28 Uhr | dpa

Ein Religionslehrer schreibt an einer Schule während des islamischen Religionsunterrichts an der Tafel. Foto: Oliver Berg/Archiv (Quelle: dpa)

Der islamische Religionsunterricht an Schulen in Nordrhein-Westfalen soll landesweit ausgebaut werden. Inzwischen gebe es 415 000 muslimische Schüler, hieß es vom Schulministerium und von der Staatskanzlei in Düsseldorf. Etwa 20 000 Jungen und Mädchen an rund 250 Schulen nehmen an dem 2012 eingeführten bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht (IRU) teil. Der Bedarf ist aber deutlich größer und wächst.

Der Unterricht, der von hierzulande ausgebildeten Religionslehrern erteilt werde, sei "Ausdruck der Religionsfreiheit" und wichtig für die gesellschaftliche Integration des Islam. Er beuge zudem "außerschulischer religiöser Bildung in Hinterhofmoscheen" vor, hieß es zudem von Ministerium und Staatskanzlei.

In Zukunft soll der Unterricht neu gestaltet werden. Daran werde intensiv gearbeitet. Denn in wenigen Monaten läuft eine Übergangslösung für den IRU aus.