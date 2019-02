Berlin

Stadt der Tourstarts: Status Quo, Eric Clapton, ZZ Top

19.02.2019, 07:47 Uhr | dpa

Fans berühmter Altrocker kommen in Berlin in diesem Jahr auf ihre Kosten: Zahlreiche Rock- und Popmusiker starten 2019 ihre Deutschlandtour in der Hauptstadt oder geben hier das einzige Konzert überhaupt in Deutschland, wie ein Blick auf ihre Internetseiten zeigt. Besonders stark häufen sich diese Auftritte Anfang Juni. Binnen weniger Tage starten dann Status Quo, Fleetwood Mac, ZZ Top und Toto ihre Touren durch Deutschland - außerdem geben The Smashing Pumpkins ihr einziges Deutschlandkonzert. Erstmals überhaupt ist dieses Jahr der Musikproduzent Giorgio Moroder live unterwegs. Am 12. April startet dessen Deutschlandtour in Berlin.