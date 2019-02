Padenstedt

A7-Anschlussstelle Neumünster-Süd wird gesperrt

19.02.2019, 08:33 Uhr | dpa

Aufgrund von Bauarbeiten wird an der A7 die Anschlussstelle Neumünster-Süd am Mittwoch tagsüber für mehrere Stunden in Richtung Flensburg gesperrt. Wie die Projektgesellschaft Via Solutions Nord mitteilte, ist die Sperrung von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr vorgesehen. Es werde eine Umleitung über die Anschlussstelle Großenaspe eingerichtet.