Zwickau

Toni Wachsmuth beendet Karriere als Fußball-Profi im Sommer

19.02.2019, 09:40 Uhr | dpa

Toni Wachsmuth wird nach dieser Saison seine Karriere als Fußball-Profi beenden und von der kommenden Spielzeit an Sportdirektor beim Drittligisten FSV Zwickau. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Ab 1. Juli wird der 32 Jahre alte Wachsmuth den Posten von David Wagner übernehmen, der sich entschlossen hat, nach "über zehn ganz tollen Jahren" in verschiedenen Positionen beim FSV beruflich einen anderen Weg zu gehen.

"David hat uns mit seiner Entscheidung überrascht", hieß es vom Vorstand des Vereins. Beide Seiten einigten sich auf eine Aufhebung von Wagners Vertrag. Seit 2016 ist er Sportdirektor in Zwickau.

Innenverteidiger Wachsmuth wechselte im Sommer 2014 vom Chemnitzer FC nach Zwickau. "Ich freue mich, mit Zwickau den Weg weiter zu gehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Weg noch nicht zu Ende ist", sagte er.

In einem Video erzählten beide auch vom Gespräch, in dem der Personalwechsel konkretisiert wurde. Die beiden hatten sich Anfang Januar getroffen. Der Profi dachte, es ginge um die Verlängerung seines Vertrags. Er hatte sich aber vorher bereits entschlossen, seine Laufbahn zu beenden.

Dann machte Wagner Wachsmuth das Angebot, den Sportdirektor-Posten zu übernehmen. Nach mehreren Gesprächen mit dem Vorstand war der Wechsel perfekt. "Es ist eine Entscheidung, die ich richtig gut finde", betonte Wagner und wies auch auf Wachsmuths abgeschlossenes Sportmanagement-Studium hin.