Demmin

Kramp-Karrenbauer in Demmin: CDU rechnet mit "vollem Haus"

19.02.2019, 11:04 Uhr | dpa

Die CDU Mecklenburg-Vorpommern rechnet beim ersten Polit-Aschermittwoch mit der neuen Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer am 6. März mit einem großen Andrang. "Das Interesse an der Traditionsveranstaltung in Demmin ist ungebrochen", sagte Landesgeschäftsführer Klaus-Dieter Götz am Dienstag in Schwerin. Die frühere CDU-Vorsitzende Angela Merkel, die jahrelang Hauptrednerin vor meist etwa 1000 Gästen im vorpommerschen Demmin war, komme diesmal jedoch nicht.

Der politische Aschermittwoch in Demmin trägt das Motto "Zeit für deutliche Worte" und schließt meist unter großem Medieninteresse den Reigen solcher Aschermittwochsauftritte prominenter Politiker. Neben Kramp-Karrenbauer soll in Demmin der CDU-Landesvorsitzende Vincent Kokert, der auch dem Bundesvorstand angehört, sprechen. Den Auftakt am Aschermittwoch gestalten traditionell Politiker in Süddeutschland.