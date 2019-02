Linsburg

Stellwerkspanne behindert Bahnverkehr massiv

19.02.2019, 11:06 Uhr | dpa

Der Bahnverkehr zwischen Hannover und Bremen ist wegen des Ausfalls eines Stellwerks massiv behindert. Nach Kabelschäden und einem Kurzschluss im Stellwerk von Linsburg werden die IC-Züge über Osnabrück umgeleitet, was die Fahrzeit um rund eine Stunde verlängert, teilte die Deutsche Bahn am Dienstag mit. Die ICE-Züge entfallen zwischen beiden Städten, die S-Bahnen fahren nicht zwischen Neustadt am Rübenberge und Nienburg. Als einzige Züge fahren die Regionalexpress-Züge, die zusätzliche Stopps an den S-Bahnhalten Eilvese, Hagen und Linsburg einlegen. Die Reparaturen sind angelaufen. Wann die Panne behoben ist, kann die Bahn noch nicht sagen.