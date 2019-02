Bremen

Falsche Polizisten bestehlen Tankstellenpächter

19.02.2019, 11:06 Uhr | dpa

Zwei falsche Polizisten haben in Bremen einen Tankstellenpächter um seine Tageseinnahmen gebracht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stoppten die unbekannten Täter den Wagen des Mannes und täuschten eine Kontrolle vor. Ausstaffiert waren sie mit einer Polizeikelle, einer Mütze und Warnweste wie bei richtigen Polizisten. Außer Führerschein und Fahrzeugpapieren verlangten die Männer auch größere Bargeldsummen zu sehen. Zum angeblichen Zählen setzte sich ein Täter in sein eigenes Auto. Der 34-jährige Pächter schöpfte aber Verdacht und versuchte, sein Geld im Auge zu behalten. Da wurde er von einem der Betrüger in den Schwitzkatzen genommen und mit Reizgas besprüht. Die Täter konnten unerkannt entkommen.