Berlin

Auslaufende Chemikalie sorgt für Feuerwehreinsatz

19.02.2019, 12:23 Uhr | dpa

Ein undichter Chemiebehälter mit Wasserstoffperoxid hat in Berlin-Britz am Dienstagmorgen für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Gegen 8.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Firmengelände in der Gradestraße gerufen, wie die Feuerwehr mitteilte. Dort waren rund 600 Liter Wasserstoffperoxid aus einem Behälter ausgelaufen. Die Flüssigkeit wurde den Angaben zufolge in einem Zwischenbehälter aufgefangen und dann mit Wasser verdünnt, um über die Kanalisation entsorgt zu werden. Am Mittag war die Feuerwehr noch mit rund 80 Einsatzkräften vor Ort. Verletzte gab es nicht.

Laut Feuerwehrsprecher besteht keine Gefahr für die Umwelt. Wasserstoffperoxid wird zum Beispiel als Bleichmittel eingesetzt und ist unverdünnt ätzend und reizend.