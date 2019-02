Wiesbaden

Sozialamt in Wiesbaden wegen Gestanks evakuiert

19.02.2019, 12:26 Uhr | dpa

Wegen eines verdächtigen Geruchs hat die Polizei das Sozialamt in Wiesbaden teilweise geräumt. Mehreren Mitarbeitern im ersten Stock des Gebäudes sei am Morgen ein fauler Gestank aufgefallen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach etwa einer Stunde gaben die Beamten Entwarnung und beendeten den Einsatz. Unklar sei noch, was für eine Substanz den Gestank verursacht habe. Nach einer Reinigung durch die Feuerwehr sollten die Mitarbeiter wieder die Räume im ersten Stock betreten können.